В I квартале 6 тыс. специалистов железных дорог Украины повысили квалификацию

В январе-марте текущего года 5,991 тыс. специалистов железных дорог повысили свою квалификацию, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, в первом квартале по долгосрочным программам на базе высших учебных заведений I-IV уровня аккредитации повысили квалификацию 1,725 тыс. работников руководящего состава и специалистов железных дорог.

При этом по программам краткосрочных семинаров и курсов целевого назначения повысили свою квалификацию 4,266 тыс. специалистов железных дорог.

Также в I квартале 2013 года повысили квалификацию 6,359 тыс. железнодорожников, переподготовлены 1,554 тыс. железнодорожников и подготовлены 496 сотрудников рабочих специальностей.

"Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников для нужд области проводится за счет предприятий - работодателей с предоставлением соответствующих социальных гарантий, установленных законодательством, во время учебы", - отметили в пресс-службе.