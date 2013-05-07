Прасолов возглавил межведомственную группу по инвестразвитию Евпаторийского порта

Правительство приняло решение о создании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и реализации инвестиционного проекта развития государственного предприятия «Евпаторийский морской торговый порт». Группу возглавил министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Соответствующее постановление Кабинета министров (№327 от 29 апреля т.г.) размещено на сайте правительства.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Евпаторийский морской торговый порт» осуществляет грузовые и морские пассажирские перевозки. В порту действует морская паромная переправа (РО-РО) на линии Евпатория – Зонгулдак (Турция).

Кроме того, Евпаторийский морской торговый порт является единственным государственным предприятием на Крымском полуострове, которое занимается добычей песка на естественном природном месторождении озера Донузлав. Доля порта в добыче песка в Крыму составляет около 40%.

В 2012 году порт сократил перевалку грузов на 49,1% по сравнению с 2011 годом - до 913,3 тыс. тонн.