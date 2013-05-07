Продажи планшетов в мире выросли на 142%

Объем продаж планшетных компьютеров в первом квартале 2013 года в мире вырос на 142,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, и составил 49,2 млн устройств.

Об этом сообщается в результатах исследования компании IDC (США).

Лидером в рейтинге продаж планшетных компьютеров за отчетный период, как и в предыдущем квартале, стала компания Apple (США), которая за отчетный период поставила на рынок 19,5 млн устройств, что на 65,3% больше, чем в 1 квартале 2012 года. При этом доля компании на рынке планшетных компьютеров мира снизилась на 18,5 п.п. – до 39,6%.

По мнению директора исследований планшетных компьютеров IDC Тома Майнелли, Apple удалось избежать типичного спада продаж, который обычно происходит в январе и феврале в ожидании мартовских новинок, благодаря тому, что релиз нового iPad был перенесен на четвертый квартал 2012.

На втором месте в рейтинге - компания Samsung (Корея), поставившая на рынок 8,8 млн устройств, что на 282,6% больше, чем за аналогичный период 2012 года, при этом доля рынка компании выросла на 6,6 п.п. - до 17,9%.

Компания Asus (Тайвань) поставила на рынок 2,7 млн планшетных компьютеров, что на 350% больше, чем за аналогичный период 2012 года, при этом доля рынка компании выросла более чем вдвое – до 5,5%.

Доля компании Amazon.com (США) составила на рынке 3,7%, компания за отчетный период поставила 1,8 млн устройств, что на 157,1% больше, чем в 1 квартале 2012 года.

Компания Microsoft (США) поставила на рынок 0,9 млн планшетных компьютеров.

Остальные компании продали в 1 квартале 15,5 млн устройств, что на 216,3% больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Доля планшетов на базе операционной системы Android впервые превзошла долю планшетов на базе iOS, и достигла в отчетном периоде 27,8 млн шт. (рост на 247,5%), количество проданных планшетов на базе iOS составило 19,5 млн шт. Количество проданных планшетов на базе ОС Windows составило 1,8 млн шт.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation, США) – аналитическая и консалтинговая компания. В компании работают более 1000 аналитиков в 110 странах. Компания имеет представительство в Украине.