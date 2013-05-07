За 4 месяца на железнодорожных переездах произошло 20 ДТП

В январе-апреле 2013 года на железнодорожных переездах произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых были травмированы 5 и погибли 4 человека.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по сравнению с соответствующим периодом 2012 года количество ДТП уменьшилось на 6 случаев.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что за 4 месяца 2013 года допущено 76 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог - на 25 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в течение января-марта 2013 года на железных дорогах Украины количество транспортных происшествий сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5 случаев - до 160 случаев.

При этом, на железнодорожных переездах количество ДТП уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2012 года на 5 случаев - до 18 с 23 случаев. Количество погибших в ДТП за три месяца т.г. увеличилось на 3 человека, на 2 человека уменьшилось количество травмированных, по сравнению с январем-мартом 2012 года.

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах железных дорог Украины за 2012 год возросло до 89, в том числе 79 ДТП произошло на переездах и 10 - на путях вне переездов. Количество погибших в ДТП в 2012 году уменьшилось на 2 человека по сравнению с 2011 годом.