Вилкул: для улучшения качества дорог нужно до 40 млрд грн в год

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год. Об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул, представляя на заседании правительства Концепцию стратегии развития автодорожного хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Необходимое реформирование системы «Укравтодора» должно сопровождаться увеличением финансирования работ по содержанию, ремонту и строительству дорог с предусмотренных на этот год 16,9 млрд грн до 40 млрд грн в год», - цитирует пресс-служба Вилкула.

При этом вице-премьер отметил, что реформа системы дорожного хозяйства предполагает разграничение функций по заказу, контролю и выполнению дорожных работ. «Неэффективно, когда планирование, функции заказчика, контроль и зачастую выполнение работ сосредоточены в одном ведомстве. Нужна новая система», - подчеркнул Вилкул, заявив, что представленная им Концепция стратегии развития автодорожного хозяйства в этом смысле отвечает лучшим практикам Европейского союза в этой сфере.

Как следует из предложенной концепции, функции стратегического планирования решено закрепить за Министерством инфраструктуры, функцию контроля качества дорога – за Государственной транспортной инспекцией (Укртрансинспекцией), а «Укравтодор» выступит преимущественно заказчиком работ по дорогам государственного значения, которых в Украине 52 тыс. км.

Дороги местного значения, которых в стране 117,7 тыс. км предложено передать в введение глав облгосадмнистраций, чтобы персонифицировать ответственность за качество дорог в области.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью посредством, прежде всего, разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. «Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал глава правительства.

Кроме того, выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Азаров заявил, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.