На Приднепровской железной дороге предупредили 151 случай кражи грузов

Работники ведомственной военизированной охраны (ВОХР) Приднепровской железной дороги (ПЖД) в течение января-апреля 2013 г. предупредили 151 кражу грузов и имущества железной дороги на сумму около 141 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за кражи задержан 161 злоумышленник.

Также за указанный период за нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте (хождение путями в неустановленных местах, незаконный проезд грузовыми поездами), сотрудники ВОХР задержали 966 человек, из которых 500 оштрафованы на сумму около 17,3 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.