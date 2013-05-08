В 3 областях подтоплены шесть населенных пунктов - движение транспорта ограничено

В Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины паводковыми водами подтоплены шесть населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 9 часов утра 8 мая, в результате весеннего половодья и подъема грунтовых вод частично подтоплены три жилых дома и 92 двора и приусадебных участка в 6 населенных пунктах. Подтоплены, в частности, 7 дворов и приусадебных участков в 4 населенных пунктах Киевской области, 3 жилых дома и 37 дворов и приусадебных участков в 1 населенном пункте Черниговской области, 48 дворов и приусадебных участков в 1 населенном пункте Черкасской области.

На протяжении суток для предоставления помощи населению от ГСЧС привлекалось 15 чел. личного состава, 5 ед. техники и 5 плавсредств, оказана помощь 354 жителям.

По информации Укравтодора, в Черниговской области из-за паводка на отдельных участках автодорог местного значения ограничено движение транспортных средств. 7 апреля с целью пропуска ледохода проведено разведение наплавного моста через р. Десна на автодороге местного значения Новгород-Сиверский – Бирино. Участок автодороги до понтонного моста между р. Десна и р. Вить подтоплен паводковыми водами (длиной 800 м, высотой до 1 м). Проезд к населенным пунктам осуществляется через г. Шостка Сумской области. 30 апреля в результате поднятия уровня воды в р. Десна на автодороге КПП "Николаевка" - Семеновка - Новогород-Сиверский - Глухов - КПП "Катериновка", произошло подтопление участка дороги длиной 75 метров и высотой до 30 см, в результате чего осложнено транспортное сообщение между с. Путевск и с. Пирогово. Движение легкового автотранспорта ограничено, грузовиков - не прекращается.

23 апреля в связи с поднятием уровня воды в р. Десна произошло подтопление участка автодороги Сосница-Шаповаловка длиной 270 м и высотой до 118 см. Объезд обеспечено через пгт Короп. 29 апреля в связи с поднятием уровня воды в р. Днепр произошло подтопление дорожного полотна на участках автодорог: Радуль-Новоселки (длина подтопленного участка автодороги около 3,2 км и высота до 1,1 м); Репки-Задереевка-Радуль (длина подтопленного участка автодороги около 320 м, высота до 1,02 м); Задереевка-Каменка-Сусловка (длина перелива подтопленного участка автодороги 3,0 км, высота до 1,7 м); Любеч-Кукары (длина подтопленного участка перелива автодороги 2,7 км, высота к 2,18 м). На р. Днепр на автодороге Пустынки – Мнёв произошло подтопление участка длиной около 150 м и высотой до 1,05 м. В р. Десна на автодороге Короп – Лысая Гора произошло подтопление в пяти местах общей длиной 300 м и высотой до 0,85 м.

Движение транспортных средств на указанных участках автодорог приостановлено, на подъездах к этим участкам установлены ограничительные дорожные знаки. Сообщение между населенными пунктами осуществляется с помощью лодок.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области 6 мая из-за сброса воды Каневской ГЭС на левом берегу Кременчугского водохранилища в с. Сушки Каневского района произошло подтопление 48 дворов и приусадебных участков, а на правом берегу в пределах с. Крещатик Черкасского района произошло подтопление территорий 14 баз отдыха.

В ГСЧС Украины в круглосуточном режиме работает рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.