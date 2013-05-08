Янукович открыл в Севастополе реконструированную дорожную развязку и мостовой переход

Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 8 мая, в Севастополе открыл реконструированную дорожную развязку и мостовой переход у железнодорожного вокзала.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на церемонии открытия, глава государства заявил, что эта реконструкция “решает вопрос транспорта в Севастополе”.

“Мы с городской администрацией приняли решение совместно профинансировать (реконструкцию – УНИАН)”, - сказал Янукович и отметил особый вклад в данный проект Приднепровской железной дороги.

Янукович заверил: “Мы на этом не остановимся, мы будем продолжать строить дороги, развязки”.

Как добавил Президент, стоимость проекта реконструкции дорожной развязки и мостового перехода составляет около 70 млн грн.

“Мы вложили в него только около 40 млн грн. И еще порядка 25 млн грн во вторую очередь нам нужно вложить”, - сказал глава государства и добавил: “Вторая очередь освоена, приблизительно, на 5-7 млн грн, если не ошибаюсь”.

Как сообщал УНИАН, реконструкция моста севастопольского железнодорожного вокзала началась в мае 2012 года. В результате реконструкции мост теперь имеет 5 новых полос вместо трех.