УТЛЦ и «Казтемиртранс» подписали договоры об оперировании подвижным составом

Госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (УТЛЦ) и "Казтемиртранс" (Казахстан) в рамках международной транспортной выставки по транспорту и логистике "ТрансРоссия 2013", состоявшейся в период с 23 до 26 апреля в Москве, подписали договоры о взаимовыгодном оперировании подвижным составом компании "Казтемиртранс". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, "УТЛЦ" заключил договоры «О предоставлении услуг по организации перевозки и попутной нагрузки собственных вагонов», «О предоставлении услуг по организации перевозки пустых вагонов », а также « На оказание услуг по организации работ по текущему отцепному ремонту грузовых вагонов».

Также во время работы выставки представители ГП "УТЛЦ" провели ряд рабочих встреч с представителями транспортных компаний Германии, Польши, Словакии, а также стран СНГ и Балтии, а именно России, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии по заключению прямых договоров с ГП «УТЛЦ», вопросам курсирования вагонов под оперированием УТЛЦ за пределами Украины, а также по привлечению новых объемов грузов для перевозки железнодорожным транспортом.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» в конце 2011 года в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится, в частности, 46,7 тыс. полувагонов, в том числе в рабочем состоянии - 34 тыс. Из них 2 тыс. вагонов находятся за пределами Украины.

Реорганизация грузовых перевозок, в частности, предусматривает, что инвентарный парк грузовых полувагонов передается на баланс ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» и ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов «Укрспецвагон». Также на балансе «Укрспецвагона» будут находиться окатышевозы.

С передачей вагонов на баланс государственных предприятий статус парка меняется с «инвентарного» на «собственный».

«Қазтемиртранс» - крупнейший оператор грузового вагонного парка Республики Казахстан. Предприятие создано 21 октября 2003 года в рамках реформирования железнодорожного транспорта в Казахстане, является 100% дочерним предприятием АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы». Являясь крупным собственником инвентарного парка грузовых вагонов Республики Казахстан (порядка 63000 единиц), АО «Казтемиртранс» осуществляет более 56% грузоперевозок от общего объема железнодорожных перевозок по территории Казахстана.

«ТрансРоссия» - крупнейшая выставка по грузоперевозке, транспорта и логистики в странах СНГ и Балтии, которая ежегодно привлекает ведущих специалистов из России, стран СНГ и Балтии.