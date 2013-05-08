Авиакомпания «МАУ» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 26 млн грн

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» по итогам 2012 года получила чистую прибыль в размере 26,124 млн грн против убытка 418,16 млн грн в 2011 году.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2012 году по сравнению с предыдущим годом чистая выручка компании от реализации продукции увеличилась на 22,5% - до 3,7 млрд грн, при этом себестоимость реализованной продукции также возросла на 8% - до 3,36 млрд грн.

Валовая прибыль компании в 2012 году составила 339,9 млн грн против убытка 92,2 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 21 среднемагистрального самолета Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».