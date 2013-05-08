На трассе Ивано-Франковск–Бучач–Тернополь до 12 мая будет перекрыто движение

На автодороге государственного значения Н-18 «Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь» (30-й км) до 12 мая из-за ремонтных работ будет перекрыто движение транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В период с 12.00 часов 8 мая до 19.00 часов 12 мая в селе Ныжнив Тлумачского района Ивано-Франковской области дорожные организации будут проводить работы по укладке нового верхнего слоя асфальтобетона проезжей части моста через реку Днестр на автодороге государственного значения Н-18 «Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь» (30-й км). На период выполнения работ предусмотрено полное перекрытие движения транспорта.

ГАИ советует водителям осуществлять объезд в направлении г. Тернополь по автодороге Н-09 «Мукачево – Львов» км 375+500, правый (левый) поворот на автодорогу М-12 «Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка» - граница Тернопольской области и в обратном направлении. В направлении г. Бучач объезд организован по автодороге Н-09 «Мукачево – Львов» км 341+950, правый (левый) поворот на автодорогу Т-09-03 «Галич – Городок» - граница Тернопольской области и в обратном направлении.