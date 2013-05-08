Киевский железнодорожный вокзал на праздники отправил более 330 тысяч пассажиров

Киевский железнодорожный вокзал "Киев-Пассажирский", входящий в состав Юго-Западной железной дороги, в период с 30 апреля по 7 мая включительно отправил в дальнем сообщении более 330 тыс. пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, пассажиры предпочитали крымское и западное направления. При этом, наиболее популярными направлениями среди туристов, которые в праздничные дни воспользовались услугами Юго-Западной магистрали, были Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Одесса, Симферополь, Севастополь, Каменец-Подольский, Хмельницкий, Винница.

За этот период с Центрального железнодорожного вокзала Киева было отправлено свыше 90 пар дополнительных поездов.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2013 года Киевский железнодорожный вокзал отправил 2,69 млн пассажиров.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.