Количество абонентов кабельного телевидения в Украине выросло до 3,5 млн

Количество абонентов кабельного телевидения в Украине в 1 квартале 2013 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 2,9%, или на 64 тыс. и составило 3,498 млн абонентов, при этом с начала года их количество сократилось на 1,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом прирост абонбазы кабельного ТВ обеспечен за счет роста в домашнем сегменте, где за отчетный период количество абонентов выросло на 67 тыс., и составило 3,489 млн. В корпоративном сегменте произошло сокращение абонбазы на 3 тыс. абонентов.

Справка УНИАН. Количество абонентов кабельного ТВ в Украине в 2012 году составляло 3,549 млн (рост в сравнении с 2011 годом на 1,6%), в 2011 году - 3,492 млн абонентов (рост в сравнении с 2010 годом на 1%), в 2010 году – 3,455 млн чел (падение на 0,7% в сравнении с 2009 годом).