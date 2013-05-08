Тарифы на услуги почты и связи в Украине за четыре месяца выросли на 4,3%

В Украине индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в январе-апреле 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,3%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом тарифы на услуги почтовой связи за отчетный период не изменились.

В то же время выросли тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 7,1%, на услуги мобильной связи – на 6,4%.

Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 4,4%.

Для сравнения: индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,8%. При этом тарифы на услуги почтовой связи выросли за 2012 год на 8,4%, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 2,4%. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за 2012 год снизились на 1,1%.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом тарифы на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций выросли на 4,5%, в т.ч. на услуги почтовой связи – на 1,6%, на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 7,8%, на услуги мобильной связи – на 5,5%, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи снизились на 1,7%.