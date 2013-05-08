Аэропорт «Донецк» в апреле увеличил пассажиропоток до 72 тысяч человек

Международный аэропорт «Донецк» им. Сергея Прокофьева в апреле текущего года увеличил пассажиропоток по сравнению с апрелем 2012 года на 6% - до 72,314 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом за прошлый месяц аэропорт увеличил количество принятых и отправленных рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6% - до 1,456 тыс. Перелеты внутри страны совершали 33% пассажиров, за пределы Украины – 67%.

Согласно сообщению, в период с 1 мая 2012 года по 1 мая 2013 года аэропорт увеличил количество обслуженных рейсов на 18,7% - до 19,739 тыс. рейсов, при этом количество пассажиров увеличилось на 14%, составив 1,02 млн.

"Помимо увеличения рядом авиакомпаний частот по существующим рейсам, в 2013 году будут осуществляться перелеты в Кутаиси, Дортмунд, дальнемагистральный рейс в Китай. Также сформирована насыщенная летняя чартерная программа", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году аэропорт «Донецк» увеличил пассажиропоток на 20,5% - до 1 млн пассажиров; в 2011 году - на 35,5% до 829,3 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины.

Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.