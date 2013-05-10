Командующий ЧФ РФ: после Харьковских соглашений отношения между флотами укрепились

За три прошедших после подписания Харьковских соглашений между Россией и Украиной года отношения между флотами двух стран только укрепились.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Федотенков, отвечая на вопрос журналистов после завершения совместного парада в честь Дня Победы.

По мнению командующего, это были годы налаживания и восстановления отношений, годы подготовки и проведения совместных парадов в День Военно-морского флота России и День флота Украины.

«Мы будем совместно, в едином строю отмечать 230-летие Черноморского флота, мы будем совместно отмечать юбилей нашего города. Мы сейчас вместе встретили День Победы. Только любовью мы можем соединить наши народы», - подчеркнул российский вице-адмирал.

Федотенков добавил, что моряки двух флотов при подготовке к параду практически два месяца «вместе тренировались, общались, находили общий язык, вместе приноравливались к единому строю». Это, по его мнению, объединяет. «Робота была огромная, кропотливая, и самое главное – сближающая», - отметил он.

Со своей стороны, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Юрий Ильин отметил: «То, что военнослужащие украинского и российского флота шли в одном строю, плечем к плечу, – это очень важно». По его мнению, подобное сотрудничество демонстрирует готовность совместно реагировать на те или другие угрозы миру.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет (до 2042 года) с возможным продлением еще на пять лет.