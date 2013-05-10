Почти 170 ветеранов оформили бесплатные билеты на поезда Интерсити+

С начала мая почти 170 ветеранов Великой Отечественной войны оформили бесплатные билеты на проезд в вагонах первого класса всех поездов Интерсити+.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, напомнив, что такие бесплатные перевозки проводятся в рамках благотворительной акции «Мы помним», которую поддержал Совет «Укрзализницы».

В частности, с 1 по 10 мая бесплатные документы на проезд в вагонах первого класса поездов Интерсити+ оформили 168 ветеранов, а 72 - уже успели совершить путешествие.

В течение всего мая инвалиды и участники войны могут совершить неограниченное количество бесплатных поездок в вагонах первого класса поездов Интерсити+ и на пути следования получить бесплатные продуктовые наборы и чай от кетеринг-партнера Украинской железнодорожной скоростной компании, подчеркнули в пресс-центре.

Как сообщалось, с 1 по 31 мая 2013 года (включительно), инвалидам (I-III групп) и участникам Великой Отечественной войны предоставляется право нелимитированного бесплатного проезда в вагонах первого класса всех поездов Интерсити+, которые соединяют Киев с Днепропетровском, Донецком, Львовом и Харьковом.

Лицам, сопровождающим инвалидов и участников Великой Отечественной войны (не более 1-го человека), предоставляется 50% скидки на проезд.

Благотворительная акция не распространяется на вагоны 2-го класса Интерсити + и на другие поезда.

Чтобы совершить бесплатную поездку в рамках благотворительной акции, инвалиды и участники Великой Отечественной войны должны предъявить в железнодорожной кассе соответствующее удостоверение по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Благодаря проведению акции «Мы помним» указанные категории граждан имеют возможность сэкономить талоны, которые дают право на льготный проезд, и использовать их в другой период, а на протяжении мая бесплатно путешествовать в скоростных электропоездах Интерсити+.