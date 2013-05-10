YouTube запустил пилотный проект платных подписок на телеканалы

Видеохостинг YouTube запустил пилотный проект платных подписок на каналы. Об этом в сообщает Lenta.ru со ссылкой на блог YouTube. Платные подписки на каналы, пояснил видеохостинг, позволят «создателям контента получать прибыль от своего творчества».

В пилотном проекте участвуют 53 канала — полный список размещен на сайте YouTube. Стоимость подписки начинается от 99 центов в месяц. Все платные каналы предоставляют своим абонентам возможность оформления пробной бесплатной подписки на 14 дней. Кроме того, большинство платных каналов предоставляют скидки при оплате годовой подписки.

Список платных каналов будет расширяться по мере того, как к новой модели распространения подключатся и другие производители видео, говорится в распространенном видеохостингом заявлении.

Первые сообщения о планах YouTube запустить платные подписки появились еще в январе. Тогда информированные источники заявляли, что новый сервис будет представлен в конце апреля на конференции Digital Content New Fronts.

До запуска платных подписок основным источником дохода для создателей видео на YouTube являлась реклама. Кроме того, с 2011 года на видеохостинге действует кинопрокат, позволяющий пользователям смотреть фильмы за умеренную плату.