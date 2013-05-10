Донецкая железная дорога оборудовала кондиционерами 37% пассажирских вагонов

Донецкая железная дорога (ДЖД) оборудовала 216 пассажирских вагонов системами кондиционирования воздуха, или 37% из 584 пассажирских вагонов, которые планируется задействовать с целью обеспечения летних пассажирских перевозок для укомплектування полных схем пассажирских поездов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, в период летних пассажирских перевозок во время введения дополнительных поездов и вагонов для укомплектування поездных бригад ДЖД планирует дополнительно принять на работу 360 студентов профильных вузов, из них будут работать проводниками 330 студентов, слесарями в пассажирских депо - 30.

Пассажирская и другие причастные службы Донецкой железной дороги выполнили все задания к подготовке летних перевозок по ремонту и оборудованию подвижного состава. Все пассажирские вагоны укомплектованы переносными и стационарными радиостанциями, медицинскими аптечками, мягким съемным инвентарем. К летним перевозкам дополнительно приобретено 30488 комплектов постельного белья для плацкартных и купейных вагонов и 1105 комплектов для вагонов СВ, а также 2476 новых матрасов.

В пресс-службе также сообщают, что на наибольших вокзалах Донецкой железной дороги (Донецк, Луганск, Ясиноватая, Дебальцево, Волноваха, Иловайск, Красноармейск) откроются 16 дополнительных касс для оформления проездных документов в дальнем и пригородном сообщении. Всего будет работать 276 касс. В этом году полностью автоматизирована система продажи проездных документов, отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализницы». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

Донецкая железная дорога в 1 квартале 2013 года перевезла 2,667 млн. пассажиров.