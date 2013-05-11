В Киеве милиция задержала злоумышленника, поджегшего пять автомобилей
14:40, 11 мая 2013Транспорт/Связь
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В Печерском районе Киева милиционеры задержали 20-летнего безработного местного жителя, который ночью 10 мая облил легковоспламеняющимся веществом и поджег четыре легковые машины и один грузовой автомобиль.
Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, огнем частично повреждены названные транспортные средства.
По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).
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