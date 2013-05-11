В Киеве милиция задержала злоумышленника, поджегшего пять автомобилей

В Печерском районе Киева милиционеры задержали 20-летнего безработного местного жителя, который ночью 10 мая облил легковоспламеняющимся веществом и поджег четыре легковые машины и один грузовой автомобиль.

Как сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины, огнем частично повреждены названные транспортные средства.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).