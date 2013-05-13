Железные дороги за 4 месяца сократили ежесуточную погрузку до 1,166 млн тонн грузов

По итогам эксплуатационной работы в январе-апреле 2013 года железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку на 4,54% - до 1,166 млн тонн грузов по сравнению с 1,218 млн тонн за аналогичный период прошлого года, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

При этом количество загружаемых вагонов за 4 месяца т.г. сократилось до 18,467 тыс. с 19,244 тыс. вагонов в январе-апреле 2012 г.

Согласно сообщению, в частности, в январе-апреле 2013 года Донецкая железная дорога в среднем грузила 412,49 тыс. тонн в сутки, Приднепровская - 339,04 тыс. тонн; Южная - 96,57 тыс. тонн; Юго-Западная - 150,06 тыс. тонн, Одесская - 88,51 тыс. тонн; Львовская - 79,12 тыс. тонн в сутки.

Справка УНИАН. Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в том числе 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в том числе 34% полувагонов.

Физический износ основных фондов железнодорожной отрасли Украины составляет почти 90%, в том числе износ тягового подвижного состава составляет 94%, грузовых вагонов - 83%.