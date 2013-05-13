Установку видеорегистраторов в автомобилях могут сделать обязательной

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования видеорегистратора при эксплуатации автомобиля».

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего законопроекта, который был зарегистрирован 13 мая, является народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль.

«Суть законопроекта в том, что каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, а его записи могут использоваться в качестве доказательства в уголовном производстве», – объяснил Москаль, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По мнению автора законопроекта, установка видеорегистраторов не ударит по карману автомобилистов, поскольку их стоимость начинается с 200 грн, а это меньше 20 литров бензина. «Зато пользы в спорных ситуациях, в том числе с ГАИ, намного больше», - убежден Москаль.

В законопроекте, в частности, предусматривается, что эксплуатация автомобиля без включенного исправного видеорегистратора влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Для гарантированного использования в уголовном производстве записей видеорегистратора часть вторую статьи 99 Уголовного процессуального кодекса Украины предлагается дополнить новым абзацем, в соответствии с которым видеозаписи автомобильного видеорегистратора при условии наличия в них сведений, которые могут быть использованы в качестве доказательств факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, считаются документами и могут использоваться в уголовном производстве в качестве допустимых доказательства.

«Внедрение обязательного использования видеорегистратора во время эксплуатации автомобиля повысит уровень дисциплинированности на украинских дорогах, а также защитит права водителей, управляющих транспортными средствами с соблюдением требований Правил дорожного движения», - подчеркивается в пояснительной записке.