«Укрзализныця» намерена выпустить пятилетние евробонды

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» намерена разместить на рынке пятилетние евробонды, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.

Организаторами этого размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley, Sberbank.

Планируемая сумма размещения пока не называется, ориентировочная доходность находится на уровне около 9%.

В прошлом месяце Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

После этого ряд украинских корпоративных заемщиков осуществили свои выпуски евробондов. В частности, агрохолдинг «Мрия» выпустил долговые бумаги на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, а крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК доразместил пятилетние евробонды на 150 млн долларов США с доходностью на уровне 7,875%.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля глава «Укрзализныци» Сергей Болоболин заявил, что «Укрзализныця» ожидает решения Кабинета министров Украины об акционировании железных дорог и преобразовании их в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», 100% акций которого будут переданы государству.

В состав «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.