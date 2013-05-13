Прокуратура выявила злоупотребления при ремонте дорог в Киеве

Прокуратура Соломенского района Киева открыла уголовные производства в отношении должностных лиц столичной дорожной организации по фактам злоупотребления служебным положением и подделки документов при проведении работ по ремонту дорог и благоустройству в Соломенском районе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В частности, как говорится в сообщении, прокурорской проверкой установлено, что в начале текущего года должностные лица КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них в Соломенском районе» подделали акты выполненных работ по асфальтированию дорог на территории района и пытались перечислить частному предприятию более 63 тыс. грн бюджетных средств.

Кроме того, выполняя работы по асфальтированию придомовых территорий в Соломенском районе, должностные лица КП внесли ложные данные в финансовые документы относительно объемов и стоимости выполненных работ, в результате чего предприятию нанесен ущерб на сумму более 100 тыс. грн.

Сведения относительно совершенных уголовных правонарушений прокуратурой района внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка) и ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Проведение досудебного расследования по уголовным производствам поручено Соломенскому райуправлению милиции.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Соломенского района Киева.

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