Донецкая железная дорога с 27 мая запускает поезд сообщением Донецк – Симферополь

Донецкая железная дорога (ДЖД) намерена с 27 мая 2013 года запустить ежедневный поезд в крымском направлении категории «Интерсити+» №177/178 сообщением Донецк – Симферополь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, остановки ежедневного поезда производства компании Skoda предусмотрены на станциях Донецк, Красноармейск, Запорожье, Мелитополь, Джанкой и Симферополь.

Общее количество мест в электропоезде Skoda в шестивагонной комплектации - 607, из них 1-го класса - 46, 2-го класса - 561, также в поезде имеется буфет.

«Поезд соответствует современным требованиям качества, комфорта и сервиса и сохраняет все предусмотренные законом льготы отдельным категориям пассажиров - инвалидам, участникам боевых действий и участникам войны, студентам, детям и другим», - подчеркнули в сообщении.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога (ДЖД) является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

Донецкая железная дорога в 1-м квартале 2013 года перевезла 2,667 млн пассажиров.