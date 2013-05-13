Приднепровская железная дорога увеличила погрузку на 1,3%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2013 года увеличила погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,25% - до 37,668 млн тонн с 37,194 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

В частности, в январе-апреле 2013 года ПЖД погрузила каменного угля - 5,09 млн тонн, кокса - 405 тыс. тонн, флюсов - 1,122 млн тонн, железной и марганцевой руды - 11,957 млн тонн, черных металлов - 830 тыс. тонн, строительных грузов - 626 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 796,3 тыс. тонн, цемента - 286 тыс. тонн, зерна - 33,8 тыс. тонн.

При этом на экспорт в январе-апреле 2013 года ПЖД погрузила 15,087 млн тонн.

В частности, кокса 57,6 тыс. тонн, железной и марганцевой руды 9,4 млн тонн, черных металлов - 3,969 млн тонн, химических удобрений 244,2 тыс. тонн, строительных грузов - 711,9 тыс. тонн, зерна - 100 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 587,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по итогам эксплуатационной работы в январе-апреле 2013 года железные дороги Украины сократили ежесуточную погрузку на 4,54% - до 1,166 млн тонн грузов по сравнению с 1,218 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

В частности, в январе-апреле 2013 года Приднепровская железная дорога ежесуточно грузила 339,04 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.