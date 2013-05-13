В России половину общественного транспорта переведут на газ

Москва. Власти Российской Федерации в условия падения спроса на российский газ в мире и на внутреннем рынке намерены перевести половину общественного транспорта на природный газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встречи с вице-премьерами.

По его словам, он подписал соответствующее постановление правительства.

В свою очередь вице-премьер-министр России Аркадий Дворкович пояснил, что согласно данному документу предусматривается достижение достаточно серьезных целей по переводу общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб в городах на газовое моторное топливо.

«Речь идёт о трех видах топлива: сжиженный углеводородный газ, сжатый, или компримированный, природный газ и сжиженный природный газ. И в крупных городах не менее 50% соответствующего транспорта должно быть переведено на газовое топливо», -сказал Дворкович.

По его словам, в этих целях в течение этого года будут подготовлены и приняты соответствующие нормативные поправки в законодательство и необходимые акты правительства Российской Федерации, а также ведомственные акты.

Вице-премьер подчеркнул, что «Газпром» и другие производители газа готовы финансировать создание соответствующей инфраструктуры в городах, и это само по себе потянет за собой перевод на газомоторное топливо и других видов транспорта, в том числе частного автотранспорта и коммерческого автотранспорта.

«Сейчас у нас пока доля такого транспорта достаточно мала по сравнению с другими странами, хотя страна богата природным газом, и вполне естественно, что мы ставим перед собой такие задачи. Внутренний спрос на газ должен только увеличиваться»,- сказал Дворкович.

Кроме этого, Медведев отметил, что нужно подготовить предложения о снижении или даже обнулении ставки таможенной пошлины на компоненты, которые необходимы для производства транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива.

Как сообщал УНИАН, в консолидированной финансовой отчетности по МСФО «Газпрома» говорится, что компания в 2012 году сократила поставки газа в страны бывшего Советского Союза на 19%, до 66,1 млрд куб. м против 81,7 млрд. куб. м в 2011 году. Также снизились поставки на внутренний рынок - 264,9 млрд куб. м против 280,7 млрд. куб. м в 2011 году.

В 2012 году в Европу было поставлено 151 млрд куб. м против 156,6 млрд в 2011 году.