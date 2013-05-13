Испанский лоукостер с 28 мая начнет полеты из Барселоны в Жуляны

Испанская лоукост-авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) с 28 мая 2013 года начнет выполнять полеты из Барселоны в Киев (аэропорт "Киев" (Жуляны),

Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, договор об авиационном обслуживании авиакомпании с международным аэропортом "Киев" уже подписан.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться три раза в неделю: из Барселоны - по вторникам, пятницам и субботам; из Киева - по средам, субботам и воскресеньям. Все рейсы будут выполняться на среднемагистральных самолетах Airbus A320.

Как сообщал УНИАН, лоукост-авиакомпания «Air One», дочерняя структура крупнейшего в Италии авиаперевозчика Alitalia, намерена с 1 июня 2013 года начать регулярные рейсы Катанья - Киев из международного аэропорта «Киев» (Жуляны), став, таким образом, вторым лоукостом, после «Wizz Air Украина», заключившим в 2011 году договор об обслуживании с аэропортом.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн.

Испанская авиакомпания Vueling Airlines (Вьюлинг Эйрлайнз) является дочерней компаний известной авиакомпании Iberia. Vueling Airlines предлагает дешевые авиабилеты, осуществляет перелеты по популярным направлениям, среди которых много туристических. Компания позволяет перевозить бесплатно до 23 кг багажа, что разрешают не все лоукостеры.