Работники Дунайского пароходства из-за долгов по зарплате объявили «итальянскую забастовку»

В Одесской области работники Базы технического обслуживания флота Украинского Дунайского пароходства не получают зарплату с сентября 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе независимого межотраслевого профсоюза «Защита труда».

Согласно сообщению, 13 мая работники пикетировали административное здание пароходства, требуя выплаты зарплаты. Пикет проходил в обеденный перерыв.

В профсоюзе добавили, что трудовой коллектив 26 апреля на общем собрании принял решение в случае невыплаты зарплаты с 7 мая приступить к «итальянской забастовке».

«Итальянская забастовка» - форма протеста, при которой сотрудники предприятия предельно строго выполняют все должностные инструкции и правила, тем самым полностью блокируя рабочий процесс, при этом такая форма протеста не может быть признанной судом незаконной. В частности, члены трудового коллектива не приступают к работе из-за невозможности получить форменную спецодежду, которой их не обеспечило пароходство.

В профсоюзе также добавили, что работники базы трудятся в помещениях без элементарных санитарно-гигиенических норм и техники безопасности, без спецодежды и т.д.

«Забастовка рабочих в Измаиле станет первой в Одесской области после 1993 года и третьей за последнюю четверть века», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН сотрудники базы, они намерены перекрыть судоходство по Дунаю, если не получат заработанные деньги.

Как пояснил УНИАН Дунайский прокурор по надзору в сфере транспорта Артур Куприянов, сотрудникам базы задолжали свыше 30 млн грн, соответствующие документы готовятся для передачи в суд.