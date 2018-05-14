И.о. главы "Белавтодора": Белорусские дороги строятся по евростандартам

Украинская власть, которая в начале весны была в растерянности из-за «растаявшего» на дорогах вместе со снегом асфальта, решила перейти в наступление, озвучивая при этом суммы, которые нужны для финансирования задуманной модернизации. Премьер-министр Николай Азаров заявил: чтобы привести украинские дороги в более-менее приличное состояние, требуется 500 млрд грн в течение 10 лет. Куратор отрасли, вице-премьер-министр Александр Вилкул, несколько скромнее в запросах. По его оценкам, финансирование «Укравтодора» нужно увеличить с предусмотренных на этот год 16,9 млрд грн до всего лишь… 40 млрд грн в год.

А у главы «Укравтодора» Евгения Прусенко совсем иные «цифры». В интервью УНИАН он сказал, что только на капремонт нужно около 70 млрд грн в год, или 450 млрд грн – сразу. Не говоря уже о строительстве новых трасс. Кстати, один километр дороги 1-й категории, по его расчетам, стоит 45-47 млн грн.

Бросается в глаза, что власть в вопросе финансирования дорожной отрасли держит равнение на страны Евросоюза, но забывает о Европе, когда речь заходит о качестве дорог.

Чтобы оценить, насколько реальны финансовые аппетиты «Укравтодора», УНИАН решил сравнить ситуацию в аналогичной по многим параметрам стране - Республике Беларусь. В интервью агентству исполняющий обязанности директора департамента «Белавтодора» Юрий Масюк отметил, что у них один километр качественной дороги стоит в несколько раз меньше, чем у нас – от 1,8 до 3,8 млн долларов, за строительством и ремонтом осуществляется независимый надзор, а асфальт устоял после лютой зимы потому, что Беларусь давно перешла на европейские стандарты.

- Юрий Станиславович, в каком состоянии дороги в Беларуси после зимы, не «растаял» асфальт, как это произошло в Украине?

- Нынешняя затяжная зима крайне негативно сказалась и на состоянии белорусских дорог, большая часть которых эксплуатируется с просроченными межремонтными сроками. По сравнению с прошлым годом, мы получили значительный рост такого дефекта как ямочность. Так, по данным на начало мая, на республиканских дорогах было ликвидировано порядка 200 тысяч квадратных метров таких дефектов, что практически вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последние годы в результате недостатка финансовых средств не обеспечивается восстановление ежегодного износа дорожных покрытий, что, в свою очередь, ведет к необратимому процессу их постепенного разрушения. В такой ситуации департамент «Белавтодора» инициирует вопрос возрождения дорожного фонда, который существовал в республике до 2008 года. Пример Российской Федерации свидетельствует о том, что он является источником получения стабильных ресурсов как для поддержания сети дорог в необходимом транспортно-эксплуатационном состоянии, так и для развития отрасли в целом.

- В таком случае, сколько сейчас денег выделяется из госбюджета на ремонт и строительство дорог?

- Сеть автомобильных дорог общего пользования Республики Беларусь составляет 86,6 тыс. км, в том числе 15,7 тысяч – республиканские дороги и 70,9 тысяч – местные. Сеть сформирована с учетом дальнейшего развития экономики страны, социальных потребностей населения и практически не требует строительства новых направлений за некоторым исключением.

В 2013 году планируется выполнить текущий ремонт 914 км республиканских дорог и 675 погонных метров мостов, капитальный ремонт – 37 км дорог и 248 погонных метров мостов, реконструировать и построить 102 км дорог и 299 погонных метров мостов.

Общий объем финансовых средств, направляемых в 2013 году на дорожные работы по республиканским дорогам, составит около 542,1 млн долл. В частности, из республиканского бюджета на эти цели будет выделено 219,15 млн долл. Кроме того, для финансирования объектов возведения и реконструкции будут привлечены заемные средства Всемирного банка и Эксимбанка КНР.

В разрезе видов работ средства будут распределены следующим образом: на содержание республиканских дорог намечено направить 103,8 млн долл., на текущий ремонт – 54,9 млн долл., на капитальный ремонт – 20,2 млн долл., на возведение и реконструкцию – 357,5 млн долл.

Таким образом, можно отметить, что приоритетным направлением в распределении бюджетных средств является содержание дорог. Развитие дорожной сети осуществляется в основном за счет кредитов отечественных и зарубежных банков.

- Следующий, не менее важный, вопрос – сколько у вас стоит километр качественной дороги?

- По последним данным, стоимость строительства и реконструкции 1 км дороги первой категории составляет от 1,8 до 3,8 млн долларов и колеблется в зависимости от конкретных условий: геологических, необходимости переноса коммуникаций и сноса жилых домов, обустройства сопутствующей инфраструктуры и прочее.

- Какие материалы используются для строительства и ремонта дорог?

- В последние годы Беларусь взяла курс на европейские стандарты. Это, в частности, касается и основных дорожно-строительных материалов. В результате совместной работы с концерном «Белнефтехим» в 2012 году весь битум, поставленный дорожным организациям, соответствовал евронормам. Сейчас мы совместно с Министерством архитектуры и строительства работаем над повышением качества выпускаемого щебня - здесь пока остаются нерешенные вопросы.

В дорожном хозяйстве активно применяются современные технологии. Так, в 2012 году широко использовались геосетки при сооружении конструкций «дорожных одежд», для верхних слоев использовался модифицированный битум - гранулированный резинобитумный вяжущий собственного производства, что позволило максимально снизить применение импортного материала.

- Кто занимается строительством дорог – только государственная компания или подключаются и частные?

- Объекты строительства в Беларуси выставляются на открытые конкурсные торги. Крупных частных дорожно-строительных организаций у нас практически нет, поэтому, как правило, между собой конкурируют открытые акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству. Вместе с тем, на рынке присутствуют и иностранные компании. Так, тендер, объявленный на реконструкцию участка Пуховичи–Бобруйск дороги М-5, которая осуществляется за счет кредита Всемирного банка, выиграла итальянская компания «Тодини». Геподрядчиком по реконструкции участка Жлобин–Гомель автодороги М-5, осуществляемой за счет кредита Эксимбанка КНР, является китайская компания CRBC. При этом в обоих случаях на субподряде у этих компаний работают белорусские тресты.

- Что собой представляет структура управления дорожным хозяйством? Кто осуществляет контроль, и кто отвечает за состояние трасс и качество строительства?

- В соответствии с Законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» все функции управления республиканскими дорогами осуществляет Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Функции управления дорожным хозяйством делегированы департаменту «Белавтодора», который является юридическим лицом, организовывает и контролирует деятельность государственных организаций дорожного хозяйства, подчиненных Минтрансу, - 6 организаций-заказчиков, 16 подрядных организаций, 2 промышленных предприятия, 8 прочих предприятий (науки, проектирования, связи, транспорта). В штате департаменте состоит 50 сотрудников.

Республиканские автомобильные дороги, являющиеся госсобственностью, закреплены на праве хозяйственного ведения за 6 унитарными предприятиями (автодорами). Они управляют дорогами, являются заказчиками работ на них и выполняют часть их собственными силами.

Подрядные организации выполняют работы по капитальному ремонту, возведению и реконструкции дорог в соответствии договорами строительного подряда, заключенными на основании проведенных тендеров в соответствии с законодательством.

С 2005 года в системе дорожного хозяйства на постоянной основе функционирует независимый технический надзор всех работ, независимо от их исполнителя, что делает процесс расходования бюджетных средств более прозрачным. Важно и то, что оплата за выполненные работы осуществляется только в случае их принятия работниками технического надзора в установленном порядке. Тем самым исключается нецелевое использование заказчиками и подрядчиками выделяемых средств.

Кроме отраслевого технического надзора, в республике при Госстандарте функционирует Департамент контроля и надзора за строительством.

- Часты ли случаи воровства денег или материалов?

- К сожалению, в дорожном хозяйстве фиксируются случаи хищения. В основном, это - мелкие преступления, материальный ущерб от совершения которых не велик. Вместе с тем, такое положение дел не может удовлетворять, поэтому в отрасли отрабатываются меры по предупреждению нарушений. Если говорить в целом, то в рамках реализации государственной политики по борьбе с коррупцией в департаменте «Белавтодора» создана Комиссия по предупреждению коррупционных проявлений. Она ведет постоянный мониторинг ситуации.

Большое внимание уделяется мерам профилактического воздействия. Так, в 2011-2012 годах в целях предотвращения хищения топлива практически все машины и механизмы, принадлежащие организациям республиканского дорожного хозяйства, были оборудованы приборами учета расхода топлива и GPS-датчиками.

Павел Шаройко (собкор УНИАН в Республике Беларусь)