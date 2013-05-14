«Укрзализныця» опровергает информацию об увольнении сотрудников

Государственная администрация железнодорожного транспорта "Укрзализныця" опровергает распространенную 13 мая в украинских СМИ информацию об освобождении от должностей сотрудников железнодорожного транспорта, которые во время проведения испытаний нового подвижного состава производства Крюковского вагоностроительного завода нарушили нормы безопасности движения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в октябре 2012 года, при проведении приемочных испытаний двухсистемных электропоездов межрегионального сообщения производства Крюковского вагоностроительного завода на перегоне Барышевка - Борисполь имело место грубое нарушение норм безопасности движения.

"Так называемые «гонки» между скоростным электропоездом производства Крюковского вагоностроительного завода и скоростным электропоездом категории ИнтерСити+ производства компании Hyundai Rotem были организованы целенаправленно, самовольно и с нарушениями правил безопасности движения на железнодорожном транспорте", - сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», отметив, что новый подвижной состав испытывали на активно действующей магистрали, поэтому необходимо было соблюдать жесткий регламент испытаний и правил технической эксплуатации.

В пресс-службе сообщили, что детальное расследование инцидента выявило ряд умышленных действий, направленных на организацию так называемых «гонок». Сотрудники, причастные к организации так называемых «соревнований», понесли дисциплинарные взыскания в виде выговора за нарушение норм безопасности движения и должностных обязанностей.

"Однако, ни один работник не был уволен из системы железнодорожного транспорта Украины", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Некоторые украинские СМИ 13 мая 2013 года распространили информацию со ссылкой на издание Forbes, которое в свою очередь ссылалось на неназванного экс-менеджера Крюковского вагоностроительного завода, заявившего об увольнении сотрудников железнодорожного транспорта во время проведения испытаний нового подвижного состава производства Крюковского вагоностроительного завода.