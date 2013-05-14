Железные дороги сократили транзитные перевозки зерна на 75%

Железные дороги Украины в январе-апреле текущего года сократили перевозку зерна и продуктов помола по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% - до 6,977 млн тонн с 8,488 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Согласно сообщению, перевозка зерна на экспорт в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 14% - до 6,258 млн тонн с 7,3 млн тонн.

В то же время, во внутреннем сообщении перевозки зерна за 4 месяца сократились на 16% - до 604 тыс. тонн с 720 тыс. тонн в аналогичном периоде 2012 года. При этом транзитные перевозки зерновых грузов сократились на 75% - до 107 тыс. тонн с 431 тыс. тонн в январе-апреле 2012 года.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем перевозки грузов на 3,6% по сравнению январем-мартом 2012 года - до 101,2 млн тонн со 104,9 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1% - до 84,3 млн тонн.