Приднепровская железная дорога перечислила в бюджеты и целевые фонды 855 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в течение 4 месяцев 2013 года перечислила в бюджеты разных уровней и целевые фонды социального страхования 855,574 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в государственный бюджет ПЖД направила 361,58 млн грн, в местные бюджеты - 141,867 млн грн, в целевые фонды социального страхования - 352,125 млн грн.

Вместе с тем, в апреле текущего года ПЖД уплатила в бюджеты и фонды социального страхования 213,854 млн грн. Из них в госбюджет 71,9 млн грн, в местные бюджеты - 40,723 млн грн, в целевые фонды социального страхования - 101,227 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.