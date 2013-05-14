Парламент отклонил изменения к законам о регулировании в отрасли связи

Верховная Рада отклонила закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в отрасли связи”.

Как передает корреспондент УНИАН, данный закон парламент принял 5 июля 2012 года.

Президент 14 августа 2012 года ветировал закон и вернул на рассмотрение ВР.

Виктор Янукович предложил исключить из закона ссылку на Закон “О радиочастотном ресурсе Украины”, предусмотрев, что "Выдача документов разрешительного характера в сфере телекоммуникаций регулируется в соответствии с данным законом с учетом особенностей, определенных Законом Украины "О телекоммуникациях".

В результате парламент не поддержал предложения Президента, но и не смог преодолеть вето на закон, принятый 5 июля, поэтому закон считается отклоненным.

Как сообщал УНИАН, 5 июля 2012 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регуляции в отрасли связи».

Законом внесены изменения в Закон “О телекоммуникациях”, которыми предусмотрено, что порядок выдачи, продления срока действия, переоформления, выдачи дубликата и аннулирования разрешений на использование номерного ресурса устанавливается Кабинетом министров по представлению национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласованному с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает реализацию государственной политики в сфере развития предпринимательства.

Предусмотрено, что номерной ресурс выделяется оператору телекоммуникаций в пределах Национального плана нумерации для осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций без права передачи его другим лицам, кроме случаев вторичного распределения номерного ресурса в соответствии с законодательством.

Выделение номерного ресурса оператору телекоммуникаций осуществляется на основании решения национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, путем выдачи разрешения на использование номерного ресурса.

Определены основания для отказа в выдаче разрешения на использование номерного ресурса, а также основания для переоформления разрешения на использование номерного ресурса.