"Зеонбуд" предоставит телеканалам 75% скидку на трансляцию цифрового вещания

Оператор национальной цифровой эфирной телевизионной сети (цифровое телевидение «Т2») компания "Зеонбуд" планирует предоставить телекомпаниям скидку в размере до 75% на трансляцию в национальной сети цифрового телевещания.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Зеонбуда", ссылаясь на заявление гендиректора компании Виктора Галича.

«Да, действительно, компанией подготовлен проект системы скидок, который даст возможность предоставить телекомпаниям дополнительную скидку в размере до 50% к тарифам. В проекте запланировано, что система скидок будет действовать до конца 2014 года», - процитировала пресс-служба Виктора Галича.

Пресс-служба отметила, что «Зеонбуд» начал обсуждение этого вопроса с ведущими общенациональными телеканалами.

«Мы понимаем объективные сложности телекомпаний при переходе на цифровое телевидение и таким решением планируем продемонстрировать индустрии свою конструктивную позицию. Очень важно, чтобы это были шаги на встречу друг другу всех участников процесса. Надеемся, что это поможет телекомпаниям не иметь задолженностей по платежам и активно способствовать продвижению цифрового телевидения путем трансляции информационных роликов о переходе страны на цифровое телевидение», - привела пресс-служба цитату Галича, уточнив, что решение о скидке можно ожидать в самое ближайшее время, как только решится вопрос с получением отсрочки по погашению кредита, полученного компанией на строительство цифровой сети в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, сейчас "Зеонбуд" предоставляет скидку 25% от тарифа, если решение о дополнительной скидке 50% будет принято, то общая скидка может составить 75%.

Украина завершила первый этап перехода от аналогового к цифровому телевидению.

В начале 2012 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что "Зеонбуд" выполнила взятые на себя обязательства, построив, самую крупную в Европе сеть цифрового эфирного вещания. Общий объем инвестиций компании в проект составил 134 млн долларов США.