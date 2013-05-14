Львовская железная дорога планирует за год отремонтировать около 200 км путей

Львовская железная дорога планирует в течение 2013 года отремонтировать различными видами ремонтов около 200 км железнодорожных путей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, железнодорожники планируют модернизировать 9,8 км пути, капитально отремонтировать 66,2 км пути, отремонтировать средним ремонтом 70 км, в том числе 20 км - усиленным. Еще на 50 км пути проведут комплексно-оздоровительный ремонт.

В пресс-службе ЛЖД сообщили, что в этом году основные путевые работы проведут на направлениях Львов - Здолбунов, Красное - Тернополь, Львов - Чоп (через Лавочное), а также через Сянковский перевал и в направлении Ивано-Франковска.

Как сообщал УНИАН, Главное управление путевого хозяйства «Укрзализныци» планирует в 2013 году обновить всеми видами ремонта 1778 км путей. При этом железнодорожники модернизируют 120 км путей, проведут капитальный ремонт 138 км и средний ремонт 150 км путей, а также планируют заменить 235 комплектов стрелочных переводов, модернизировать 196 и отремонтировать 556 стрелочных переводов.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.