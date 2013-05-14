Азаров: Кабмин поддержит разработчиков социально значимых интернет-проектов

Премьер-министр Украины Николай Азаров обещает, что правительство поддержит разработчиков социально значимых интернет-проектов, а также надеется на привлечение к этой работе все большего количества специалистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер заявил во время встречи с победителями Всеукраинского хакатона социально значимых интернет-проектов.

"Меня заинтересовали ваши проекты, связанные с использованием открытых правительственных данных. Эти проекты, которые вы создали, во-первых, говорят о вашем хорошем уровне, во-вторых, о том, что в Украине движение хакатон развивается. Поэтому я пригласил вас, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы к этой работе привлечь не единицы, а сотни, тысячи людей. Как использовать все современные возможности, в частности, интернет-ресурсы, для того, чтобы люди были информированы", - сказал Азаров.

На встрече с премьером присутствовали авторы интернет-проектов "Карта криминогенности Украины", автор проекта сервиса для планирования маршрута общественного транспорта и автор проекта открытого рейтинга общеобразовательных школ Украины по рейтингам ВНО.

По результатам встречи премьер-министр поручил председателю Госинформнауки Владимиру Семиноженко продолжить сотрудничество с победителями конкурса социально значимых интернет-проектов.

Напомним, что 14-15 апреля 2013 года в Киеве прошел Всеукраинский конкурс социально значимых интернет-проектов хакатон. Темой конкурса, который проходит уже во второй раз т, стали социально полезные интернет-дополнения. Хакатон - это формат ІТ-события, который предусматривает программирование, проектирование, дизайн и бизнес-планирование на скорость, в соответствии с которым участники должны за 48 часов превратить свои замыслы и идеи в перспективные проекты с использованием интернета и мобильных технологий.