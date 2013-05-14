Приднепровская железная дорога за 4 месяца увеличила среднесуточный пробег поездов на 4%

Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2013 года увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,9% - до 484 км.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, среднесуточный пробег превысил запланированный на 8,8%.

При этом, среднесуточная производительность локомотива увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,4% - до 1,367 млн т/км брутто .

В то же время, за этот период ПЖД ускорила оборот груженого вагона на 0,04 суток, а оборот грузового вагона - на 0,31 суток.

По итогам 4-х месяцев текущего года участковая скорость увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6% - до 38,6 км/ч, превысив план на 3,2%.

Как сообщал УНИАН, Среднесуточный пробег локомотива в 1 квартале текущего года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 4,1% - до 512 км. Среднесуточная производительность локомотивного парка выросла до 1,5 млн т/км брутто (107,8% к плану и 102,6% к прошлогоднему показателю). Средний вес грузового поезда за 3 месяца текущего года увеличился до 3,5 тыс. тонн (102,2% к плану и 100,9% к прошлому году).

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.