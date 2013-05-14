Приднепровская железная дорога за 4 месяца отремонтировала 3,7 тыс. вагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2013 года отремонтировала 3,783 тыс. вагонов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, деповский ремонт прошли 3,66 тыс. вагонов, капитальный - 123 вагона.

В частности, в вагонном депо Нижнеднепровск-Узел отремонтировано 700 вагонов, Верховцево - 159, Батуринская - 740, Мудреная - 607, Пятихатки - 296, Пологи - 382, Мелитополь - 418, Запорожье-Левое - 25, Джанкой - 456 вагонов.

Как сообщал УНИАН, на Приднепровской железной дороге (ПЖД) в январе-марте 2013 года количество поврежденных грузовых вагонов уменьшилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 310.

ПЖД планирует подготовить в 2013 г. к летним пассажирским перевозкам в дальнем сообщении 982 вагона.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.