Главред Bloomberg извинился за доступ журналистов к личным данным клиентов

Главный редактор агентства экономической информации Bloomberg News Мэттью Винклер извинился за получение журналистами компании доступа к конфиденциальным данным пользователей терминалов Bloomberg, назвав это "непростительным", сообщает агентство Reuters.

Винклер при этом отметил, что важные клиентские данные при этом всегда были хорошо защищены.

Сообщения о том, что журналисты Bloomberg News получали считающиеся конфиденциальными данные, появились в СМИ на прошлой неделе и вызвали переполох среди клиентов компании.

Сотрудники агентства Bloomberg могли видеть, когда клиент изучал те или иные категории информации в терминале, например, данные об акциях или бондах.

В ответ на эти сообщения материнская компания агентства Bloomberg LP сообщила, что запретила доступ к подобным данным после жалобы Goldman Sachs Group Inc еще в апреле.

В колонке на сайте Bloomberg.com Винклер написал: "Наши журналисты не должны были иметь доступ к любой информации, считающейся конфиденциальной. Мне жаль, что он у них был. Эта ошибка - непростительна".

Заявление Винклера последовало за волной обращений в компанию различных мировых банков, пытающихся понять, какие именно упущения существуют в обеспечении конфиденциальности клиентских данных в системах Bloomberg.

В Азии на связь с Bloomberg уже вышел Банк Японии, а Гонконгская денежно-кредитная администрация, де-факто центробанк региона, сообщила, что пытается разобраться в вопросе. Ранее об этом же заявили ФРС США и ЕЦБ.

Однако Винклер также сообщил, что журналистам были доступны данные лишь о входах пользователей в систему, а также информация о том, какие функции использует клиент. При этом сотрудники агентства не могли видеть часть защищенной информации.

По словам главы агентства, практика использования терминалов Bloomberg News журналистами в попытке понять, чего же хотят клиенты, уходит корнями в начало 90-х.