Приднепровская железная дорога планирует за год повысить квалификацию более 5 тыс. сотрудников

Приднепровская железная дорога, в рамках работы по повышению квалификационного уровня сотрудников, намерена в течение 2013 года повысить квалификацию 5,139 тыс. сотрудников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, ПЖД планирует также подготовить и переподготовить по новым профессиям 1,352 тыс. сотрудников.

В то же время, в течение 1-го квартала 2013 года подготовку и переподготовку по новым и смежным профессиям прошли 170 железнодорожников.

За этот период на производстве свой квалификационный уровень повысили 797 железнодорожников, из которых 368 получили более высокий разряд.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте текущего года 5,991 тыс. специалистов железных дорог повысили свою квалификацию.

Также в I квартале 2013 года повысили квалификацию 6,359 тыс. железнодорожников, переподготовлены 1,554 тыс. железнодорожников и подготовлены 496 сотрудников рабочих специальностей.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.