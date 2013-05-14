«Укрзализныця» размещает пятилетние евробонды на 500 млн долл.
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» проводит размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США, сообщил УНИАН источник на финансовом рынке.
Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.
Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.
В прошлом месяце Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.
После этого ряд украинских корпоративных заемщиков осуществили свои выпуски евробондов. В частности, агрохолдинг «Мрия» выпустил долговые бумаги на 400 млн долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в 2018 году, а крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК доразместил пятилетние евробонды на 150 млн долл. США с доходностью на уровне 7,875%.
Как сообщал УНИАН, 25 апреля глава «Укрзализныци» Сергей Болоболин заявил, что «Укрзализныця» ожидает решения Кабинета министров Украины об акционировании железных дорог и преобразовании их в публичное акционерное общество «Украинская железная дорога», 100% акций которого будут переданы государству.
В состав «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.