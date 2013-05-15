Судоходная KDM Shipping в первом квартале увеличила прибыль в 2,6 раза

Украинская судоходная компания KDM Shipping в 1-м квартале 2013 года увеличила чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 1,958 млн долл. с 741 тыс. долл.

Об этом говорится в годовом отчете, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, в 1-м квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года выручка компании от реализации продукции увеличилась в 2,1 раза - до 5,741 млн долл., что на фоне роста себестоимости реализованной продукции в 2,02 раза, до 3,424 млн долл., способствовало увеличению валовой прибыли в 2,13 раза - до 2,317 млн долл. с 1,698 млн долл.

В компании отметили, что рост показателей в отчетном квартале вызван благоприятными погодными условиями.

Как сообщал ранее УНИАН, судоходная KDM Shipping уточнила показатель чистой прибыли в 2012 году - 12,6 млн долл.

Справка УНИАН. Дебютировавшая в августе 2012 года на Варшавской фондовой бирже KDM Shipping владеет грузовым флотом из 9 сухогрузов общим дедвейтом около 26,5 тыс. тонн, 9 пассажирскими судами, а также судостроительным заводом в Херсоне.

Почти 70% пакетом акций компании владеет ее генеральный директор Константин Молодковец, 10,3% - финдиректор - Денис Молодковец, 6,2% - компании Miralex Inc.