Каневский вертодром построили с нарушениями на 6,2 млн грн

Государственная финансовая инспекция установила, что при строительстве вертолетной площадки в селе Пекари Каневского района Черкасской области были допущены нарушения на сумму 6,2 млн грн.

Такая информация содержится в ответе Государственной финансовой инспекции на обращение народного депутата (фракция «Батькивщина») Александра Бригинца, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Бригинец отмечает, что в целом при строительстве объекта было допущено нарушений на 6,2 млн грн, в том числе государству нанесен ущерб на сумму 1,3 млн грн. Кроме того, на сумму 4,9 млн грн нанесен ущерб за счет осуществления оплаты за работы, которые документально не подтверждены.

Депутат обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности виновных, допустивших нарушения при строительстве вертолетной площадки и других объектов, которые строились к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщал УНИАН, необходимость строительства вертодромов Кабинет министров объяснял тем, что иностранные туристы, которые приедут на Евро-2012, вероятно, захотят посетить Шевченковские места.

Вертолетная площадка вблизи Канева существует уже больше года. На ее строительство, по разным источникам, было потрачено от 100 до 130 млн грн бюджетных средств.

9 марта 2013 года охрана не пропустила Бригинца вместе с другими народными депутатами – Николаем Княжицким и Николаем Томенко – на вертолетную площадку, мотивируя тем, что это - частная собственность.

8 апреля Бригинец получил ответ от Государственной авиационной службы Украины о том, что вертодром «Вертолетная площадка Канев (Пекари)» не имеет сертификации. В связи с этим Бригинец обратился в Счетную палату и Государственную контрольно-ревизионную службу с требованием проверить использование бюджетных средств, потраченных на строительство вертодрома в с. Пекари.

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