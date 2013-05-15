Кабмин обещает до конца года улучшить ситуацию с авторскими правами

Кабинет министров Украины намерен до конца 2013 года предпринять ряд мер по усовершенствованию системы учета прав на объекты интеллектуальной собственности в процессе их создания, коммерциализации и регулирования оборота нематериальных активов, а также предотвращению нарушения прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в Плане мероприятий по реализации Концепции реформирования государственной политики в инновационной сфере на период до 2014 года, закрепленном распоряжением КМУ №234 и опубликованном в газете «Урядовый курьер» (номер за 15 мая т.г.).

План мероприятий включает также разработку законопроекта о специальном режиме ведения инновационной деятельности технологических парков в части упрощения процедуры регистрации проектов, определение особенностей государственно-частного партнерства в инновационной сфере, а также разработку концепции госпрограммы развития инновационной деятельности по отраслям экономики и регионам Украины. Кроме того, предполагается разработать законопроект по стимулированию коммерческого использования предпринимателями объектов права интеллектуальной собственности, вплоть до ведения бухгалтерского учета оборота таких объектов.

К 2014 году, согласно Плану мероприятий, необходимо подготовить и внедрить механизм повышения квалификации руководителей и работников учреждений и организаций, а также органов власти, задействованный в реализации государственной политики в сфере предоставления и защиты прав интеллектуальной собственности.

Ответственными за выполнение заявленных мероприятий признаны Государственное агентство по вопросам науки, инноваций и информатизации, Министерство экономического развития и торговли, Министерство образования и науки, Академия наук Украины, Министерство финансов, местные органы власти.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон Теффт заявил, что США по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг защиты авторских прав в Украине, и это может быть поводом для принятия решения о включении Украины в перечень стран «особого контроля» в этой сфере.

В сентябре 2012 года Конгресс США назвал Россию, Украину и Китай наиболее благоприятными из всех стран для деятельности нарушителей авторских прав. В декабре 2012 года офис Торгового представителя США призвал украинские власти следовать ранее принятым решениям и продолжить борьбу с нарушением авторских прав, в частности, на сайте еx.ua и на столичном рынке «Петровка».