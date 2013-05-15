“Укрзализныця” планирует закупить 8 тысяч отечественных грузовых полувагонов

14:10, 15 мая 2013
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в 2013-2014 годах планирует закупить 8 тыс. грузовых полувагонов ориентировочно на сумму 5,7 млрд грн у отечественных производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак на брифинге.

Он сообщил, что уже объявлен первый тендер на закупку 1325 вагонов и ЕБРР готов выделить на закупку 62,5 млн долл.

«Сегодня уже объявлен тендер на 29 мая, решены вопросы с ЕБРР о привлечении кредитных ресурсов в размере 62,5 млн долл., заявлено около 6 участников — отечественных производителей на участие в этом конкурсе. Это даст нам возможность приобрести 1325 вагонов», - сказал Козак.

Он отметил, что срок окупаемости проекта составит 7 лет.

«В целом проект около 8 тыс. вагонов за два года составит 5,7 млрд грн, и все до последней запчасти будет произведено в Украине», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2013 году приобретут 5 тыс. полувагонов в рамках программы обновления грузового подвижного состава.

Европейский банк реконструкции и развития в конце 2012 года принял решение предоставить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины дополнительные кредитные средства на сумму до 62,5 млн долл. для финансирования закупки грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Банк уже предоставлял в 2009 г. кредит такого же размера, предназначенный для тех же целей.

В конце 2011 года «Укрзализныця» создала госпредприятие «Украинский транспортно-логистический центр» (ГП УТЛЦ) в рамках реформирования системы грузовых железнодорожных перевозок. УТЛЦ намерен объединить всех украинских владельцев грузовых полувагонов под единым управлением.

Под управлением УТЛЦ находится около 50 тыс. полувагонов.

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