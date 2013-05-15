Железные дороги Украины в январе-апреле перевезли 132 млн пассажиров

Железные дороги Украины в январе-апреле перевезли 132,2 млн пассажиров, перевыполнив план в среднем на 1,3%, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныци».

Среднесуточный пробег локомотива составил 508 км (107,2% к плану и 104,1% к прошлому году).

По данным «Укрзализныци», за 4 месяца по графику были отправлены 99,1% всех рейсов и проследовали 97,7% транзитных поездов.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-феврале перевезли 69,79 млн пассажиров - на 0,9% меньше, чем в январе-феврале 2013 года, и 64,9 млн тонн грузов - на 1,2% меньше, чем в январе-феврале 2012 года.

Убытки железных дорог Украины от пассажирских перевозок за последние 5 лет составили около 30 млрд грн.