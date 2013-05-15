Сотрудники Миндоходов за праздники пропустили через границу 797 тысяч транспортных средств

В период майских праздников – с 1 по 12 мая – сотрудники Министерства доходов и сборов Украины пропустили через государственную границу 797 тыс. транспортных средств, в том числе 787 тыс. автомобилей, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

В частности, границу пересекли порядка 696 тыс. легковых автомобилей, 14,6 тыс. автобусов, 76 тыс. грузовых автомобилей. Таможенники оформили более 32,4 тыс. таможенных деклараций.

В Миндоходов отметили, что таможенные пункты работали в праздники в усиленном режиме, а при необходимости открывали дополнительные полосы движения. Это позволило избежать очередей при прохождении таможенных процедур.

Вместе с тем, сообщили в Миндоходов, за отчетный период таможенники зафиксировали 468 нарушений таможенных правил на сумму свыше 30,6 млн грн. В частности, 9 мая работники Ягодинской таможни пресекли попытку незаконного перемещения 14,9 тонн парфюмерной продукции на сумму более 650 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в феврале Миндоходов заявило о возобновлении практики упрощения прохождения госграницы. Вместе с тем, объем нарушений, установленный сотрудниками Министерства доходов и сборов Украины в рамках проверки соблюдения таможенных правил украинскими предпринимателями, в гривневом эквиваленте составил 90 млн грн.