Донецкая железная дорога за 4 месяца перевезла более 67 тысяч инвалидов

Донецкая железная дорога в январе-апреле 2013 года перевезла 67,4 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Более 80 пассажиров воспользовались возможностью поездки в специальных вагонах для колясочников. Таких вагонов у ДЖД три и при необходимости они включаются в состав поездов, причем билет в такой вагон по стоимости равен билету в купе того же поезда. За 4 месяца такие вагоны чаще всего курсировали в направлениях Киева, Одессы, Славянска и Симферополя.

"Заказать вагон для людей с особыми потребностями можно на любом вокзале железной дороги, получив у дежурного по вокзалу бланк заявления. При этом совсем не обязательно пассажиру с ограниченными физическими возможностями лично оформлять заявку, это могут сделать за него с предъявлением соответствующих документов. Заявление подается не менее чем за 5 суток до отправления поезда. В документе указывают номер поезда, дату выезда и маршрут следования", - уточнили в пресс-службе ДЖД.

В пресс-службе также сообщили, что на майские праздники (с 29 апреля по 12 мая) ДЖД удовлетворила 3 заявки на перевозку инвалидов-колясочников в специальных вагонах, в том числе, групповую заявку на перевозку 9 пассажиров с ограниченными физическими возможностями,

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2013 Донецкая железная дорога года перевезла 46,4 тыс. пассажиров с ограниченными физическими возможностями.