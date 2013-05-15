Инвестиции в Одесский порт до конца года составят 2 млрд грн

Объем инвестиций в модернизацию одного из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна - Одесского морского торгового порта - до конца 2013 года составит не менее 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«Продолжаются работы на Карантинном молу Одесского морпорта. В 2013 году инвестиции составят 2 млрд грн», - сказал министр.

По словам В.Козака, инвестиции позволят построить 2 причала общей протяженностью 650 м, создать 112,4 тыс. кв. м складских площадей и 405 рабочих мест.

«Первый корабль порт сможет принять уже осенью», - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

Одесский морской торговый порт в 2012 году сократил перевалку грузов на 4,3%, или 1,1 млн тонн, по сравнению с 2011 годом - до 24,5 млн тонн.

2012 год порт закончил с чистой прибылью 416,1 млн грн, 2011 г. - 415,8 млн грн.